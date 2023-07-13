向區長稱「一拳打死你都無罪」 消防員被控刑恐 表證成立

【本報訊】一名消防員去年在消防局內因無按指引佩戴口罩，被區長發現，要求他戴回時，雙方有所口角，期間消防員揚言「我有精神病，一拳打死你都無罪」，他被指涉嫌刑事恐嚇區長，被控一項刑事恐嚇罪。被告不認罪，昨於西九龍裁判法院經審訊後，被裁定控罪表證成立，被告出庭自辯時承認曾說過上述說話，但否認有意刑恐區長。案件審結，押後至8月1日裁決，被告續准保釋。

涉案42歲被告陳定邦，報稱消防員，被控於2022年8月23日，在大嶼山赤鱲角跑道南路23號機場南消防局地下當值室外，威脅事主王銘恒會使其人身遭受損害，意圖使對方受驚。

時任消防區長王銘恒供稱，事發期間，部門有指引，消防員工作時需佩戴口罩，但他發現被告沒有戴口罩，遂上前查問原因。被告說自己有情緒病才沒戴，王要求他出示醫生證明。被告開始激動，之後更說「我有精神病，一拳打死你都無罪」。

自辯指無意識指罵 控方舉證完畢後，裁判官裁定被告表證成立。被告自辯指當時向事主解釋說身體不適，但事主卻不斷要求他戴口罩。之後他聽到事主說他「成日詐病」，他感委屈和憤怒，衝動下向事主說「我有精神病，一拳打死你都無罪」，惟他強調當時沒有意識自己在罵甚麼。案件編號：WKCC 4849/2022