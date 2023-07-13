帳委會倡改善校舍保養修葺機制

【本報訊】立法會政府帳目委員會就早前審計報告有關「資助學校校舍的保養和改善工作」的章節提交報告書，針對現行校舍保養和修葺機制提出多項需改善的地方；當中包括帳委會關注教育局自2009年4月起，未曾檢討學校申請非經常津貼，進行較大型維修的最低工程費用門檻，並以學校類別區分，小學和特殊學校為3,000元以上，中學則為8,000元以上。

建議招標時分拆合約 就此，帳委會建議教育局應檢討申請門檻，制訂定期檢討機制，對所有學校採用相同門檻，並賦予學校更大的靈活性，例如自行負責超出工程費用門檻或緊急的維修項目，以提升有關行政效率。

帳委會又指教育局為方便管理，將全港資助學校保養合約以區域劃分為6份，由3間承建商負責，每間承建商負責學校數目由265至305所不等，遂建議教育局進行合約招標時應進一步分拆合約，引入更多競爭，亦有助加快工程項目推行。

此外，帳委會建議，教育局應詳細記錄負責學校維修項目的工程顧問對維修項目的評估，檢討工程顧問的評估指引，並要求工程顧問必須遵守指引。