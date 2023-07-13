DSE 7‧19放榜 倘天氣惡劣恐順延

【本報訊】中學文憑試（DSE）將在下周三（19日）放榜，考評局昨日公布放榜當日遇上惡劣天氣的相關措施，若當日天文台在早上5時或之前發出8號熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告信號，考評局將延遲發放成績，如相關信號下午1時後才取消，將會順延至下周四（20日）才會放榜。

天文台預測目前位於菲律賓以東海域的低壓區，之後可能會進入南海東北部並逐漸發展，帶來不穩定的天氣。為了保障考生安全及確保放榜順利，考評局將因應放榜當天的天氣情況而決定調整發放成績安排，如天文台在當日早上5時或之前發出8號熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告信號，考評局就會延遲發放成績。

紅雨停課亦如期發放 若天文台於當日下午1時或之前取消相關信號，考評局會恢復辦公，學校可在信號取消兩小時後，領取成績通知書，學校考生應返校領取，自修生可在信號取消兩小時後網上查閱成績。若下午1時後取消信號，考評局就會延至下周四放榜。考評局指，如果天文台在放榜日發出紅色暴雨警告，即使教育局已宣布學校停課，也會如期發放成績。