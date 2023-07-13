中學派員搶收內地生 工會盼推政策吸人才

【本報訊】升中統一派位結果前日揭盅，今年分別有80%及91%學生獲派首志願及首3志願學校，均較去年微跌3個百分點。對於有報道指出，有中學於放榜日派員到觀塘教育局學位註冊組外搶收內地生，香港教育工作者工會主席黃建豪對相關情況感到心痛，並表示遺憾，期望政府推出不同政策吸引人才來港，令本港學校收生情況有所改善。

校長：倘持心儀校 未必需叩門 黃建豪昨日在電台節目指出，有關做法只是中學希望確保獲派自己學校的學生留校就讀，或想主動向內地家長推廣學校，相信有關中學都是收生不足情況較嚴峻。另外，對於當局削減新學年中一用作收取重讀生的「叩門」名額，他說，「叩門位」減少，不會影響競爭心態，具體情況在未來兩日會更清楚，而各校本身亦有校本方法，增加收生彈性。

資助小學校長會副主席、油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀在同一個電台節目稱，除非當局說明不會有任何叩門位，否則以家長心態，儘管叩門學位減少，都是會嘗試叩門。她續指，在「音樂椅效應」下，過去數年中學生人數流動性大，故叩門位除原本定下的數目外，亦有流動位補充，呼籲家長若手上已有心儀學校，未必需要叩門。