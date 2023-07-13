入境處急民所需 加時換護照旅證

特設兩個周六時段 料為萬人解困 隨着本港全面通關，社會復常，市民紛紛計劃外遊，領取旅遊證件的需求殷切。一向服務貼心、急市民所急的入境處，昨宣布將於未來兩個周六（即本月15日及22日）下午2時至晚上9時，增設領取旅行證件特別服務時段，開放灣仔入境事務大樓4樓的旅行證件（簽發）組及7間分區辦事處予港人領取回港證、簽證身份書及特區護照。入境處表示，有關安排不設配額，市民毋須預約，料兩日合共可派發一萬本證件。

首席入境事務主任（證件）楊淑兒提到，入境處在今年上半年已接獲90萬宗辦證申請，平均每日超過7,000宗申請，其中4月開關初期，最高峰每日平均有逾一萬宗申請，較疫情前日均只有2,700宗大增。她說，明白市民在社會復常後想盡快出外旅遊，考慮到暑假是領證高峰期，故希望透過加設特別服務時段，助更多市民領取旅行證件。

籲帶齊「3寶」 半小時可領證 為方便市民領證時更方便快捷，她提醒，屆時市民領證時需記得帶齊「3寶」，即領證通知書、身份證及舊旅行證件。已經預約的市民，約30分鐘便可領證，未有預約的輪候時間或較長，但仍可領證，有關特別安排並不影響各辦事處的上午服務時段。

將擴大預約配額 減少排隊 入境處又宣布，即日起各辦事處將暫停派發即日籌號，所有辦證申請將全數轉為預約，市民可透過網上、入境處流動應用程式、自助服務站及郵遞申請。為確保資源有效運用及發揮「以人為本」精神，入境處指將會加大預約配額，把現有的三成即日籌配額全數併入，令市民不用再蒙受「排隊黨」滋擾，以及通宵露宿街頭輪候排隊辦證，未來將因應實際狀況調節。楊補充，入境處日後會把部分即日籌開放予市民預約，亦會預留部分籌號予急需的市民，如果市民有緊急需要，可以與辦事處的職員聯絡，處方將會因應個別情況酌情處理，故強調不需要擔心不懂得預約。