揚言否決財案 施德來稱選舉需要

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審，被告之一、獲准保釋的前民協主席施德來繼續自辯。施直言覺得林鄭月娥欠港人一個道歉，又指看過《港區國安法》條文後，相信否決財案不屬非法行為，他亦坦言看不到戴耀廷有意圖顛覆國家。法官認為，即使戴耀廷認為初選不違法，有沒有意圖顛覆仍屬個人主觀想法，戴不能代其他人回答，施同意。

庭上昨展示施德來在初選論壇中的發言謄本，施當時曾說「今日嘅民協入到議會裡（裏）面，我哋一定會兩次否決財案，否決政府嘅撥款，入到議會裡（裏）面，今日係要抗爭，唔抗爭嘅就唔該行開。」

施在庭上解釋，他的發言僅屬選舉需要，坦言以當時社會氣氛，如果在論壇上說「有得傾有得談判慢慢磋商」，不但對自己來說屬「政治自殺」，更加會影響民協前景。他當時是用了「進取的回應」，說了不真實的話。

庭上表示反對港獨 庭上另播放施德來為其YouTube頻道錄影的片段，片段中他談到西班牙自治區加泰隆尼亞的情況，並說「我哋唔想北京管治，唔想中共去管治香港」。施在庭上表示，他反對香港獨立，支持一國兩制高度自治。

法官質疑施是透過攻擊中央提升受歡迎程度及改善民協形象，施否認，說他不是在「攻擊」中央，只是當時中央直接頒布《港區國安法》，令港人擔憂民主自由空間收窄，他的發言是將這種憂慮，以誇張的手法表達。對於「攬炒」一詞意思，施稱所指向的是民主派立會議席及特首位置，不包括中央政府。案件編號：HCCC 69/2022