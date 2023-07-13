加拿大放寬工作移民「救生艇」 撤港人5年內大專畢業限制
【本報綜合報道】加拿大移民部周二宣布，進一步修訂2021年推出、為港人而設的「救生艇計劃」，其中擴大「B類工作移民計劃」，撤銷5年內大專畢業的學歷限制，讓已移居加拿大的「開放式工作簽證」持有人都能申請永久居留權，下月15日生效。
當地工作滿一年 可申永居
今次放寬「救生艇計劃」不但令「開放式工作簽證」的人受惠，持「工作假期」或其他工作簽證的香港人，只要成功在加拿大工作滿一年，都可透過新規定申請永久居留。今次修訂將容許更多曾在加拿大工作的港人取得加拿大永久居留權。
加拿大2021年推出港人「救生艇計劃」後，截至今年4月，已有3,122名港人透過永久居留計劃移居加拿大。
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