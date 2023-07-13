被批帶頭建納米樓 當局厚顏稱絕版

【本報訊】政府被批評帶頭建「納米樓」，有議員昨於立法會提出質詢指過往綠置居20平方米以下的單位滯銷，詢問當局會否增加30平方米以上單位的供應，亦有議員詢問會否調節綠置居選樓機制和配額的比例。當局強調該等細面積單位已「絕版」。

議員洪雯質詢當局會否考慮在可行情況下，將已落成並準備出售的相連小型單位打通，以增加30平方米以上單位的供應。房屋局局長何永賢指綠置居2022年推售的3個新建項目中，實用面積20平方米以下的單位有500個，只佔總體10%，又強調2022年施政報告內宣布所有在2026到2027年起落成的資助出售房屋單位的一般實用面積不會少於26平方米，因此綠置居2022年中面積細於20平方米的單位已是「絕版」、「納米化」的情況已經「封底」。

無意優先讓育兒劏房戶上樓 另外，針對兒童居住劏房的問題，議員吳傑莊詢問現時有否機制讓育有兒童的劏房戶優先獲編配公屋單位；及考慮優化過渡性房屋及「簡約公屋」申請的審批準則，讓育有16歲或以下兒童的劏房家庭優先獲編配入住。何永賢表示，在公屋資源有限且需求持續殷切的情況下，有兒童的申請戶申請入住公屋的資格和優先次序等於一般家庭，因假如訂立太多不同優先組別，每個組別的優先配額也會減少，也相信隨着增加傳統公屋供應及推出簡約公屋和過渡性房屋，能減少居於劏房的兒童數目。