亂拋垃圾阻街增罰款 10‧22生效

草案建議調高亂拋垃圾定額罰款，由1,500元增至3,000元；在公眾地方造成阻礙及非法擺放服務，即「店舖阻街」則由1,500元提高至6,000元；法庭可判處的最高罰款額亦有調整，阻街由5,000元增至2.5萬元。

憂罰款當交租 應累進式「加辣」

議員楊永杰認為6,000元對大部分商戶有阻嚇作用，但對大集團則「唔夠辣」，將罰款當交租，對屢罰不改的商販應採取累進式罰款，令他們「肉赤」，若死性不改則出停業令。他又批評政府部門各自為政，執法存在灰色地帶，單靠食環署很難阻止，需與其他執法部門採取聯合行動，然而一個月只做兩三次，意義不大，況且食環署分工過於瑣碎，如小販管理隊只負責小販事務，目睹店舖阻街亦只會袖手，令商販誤以為是默許，長此下去恐淪為「無牙老虎」。他促請政府重新檢討食環署架構，賦予更大執法權之餘，採用科技設備智慧執法，將聯合行動恒常化，徹底解決店舖阻街這個老大難的問題。但社福界議員狄志遠則認為阻街的6,000元罰款過於嚴苛，恐傷害小商販的生計，指部分商販並非故意阻街，而是配套設施不足，室內環境又差，因此會投棄權票。