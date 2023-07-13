看齊公僕 倡資助機構劃一65歲退休

【本報訊】政府於2015年公布採納一套延長公務員服務年期方案，包括由該年6月1日起，文職職系新入職公務員的退休年齡提高至65歲，以及由2015年11月起推出「退休後服務合約計劃」。有議員昨提出統一資助機構退休年齡至65歲、調整續約模式，包括引入兼職形式，使其更具有靈活度及彈性。會計界議員黃俊碩形容部分受資助機構長期是「孤兒仔」，因當局一直無表示需否調整退休政策而感到無助。

冀引入兼職安排 增續約彈性 議員黃俊碩昨在立法會上質詢政府是否考慮劃一所有受資助機構的退休年齡調整至65歲，還是按私人市場標準，各機構按實際情況自行調整退休年齡。當局則認為劃一退休安排未必妥當，稱不同資助機構所採取的做法各有不同，須因應每一個決策局和各自轄下的資助機構，就不同的情況而做安排。

另一議員林振昇指60歲以上人士或有家庭需要，全職工作未必吸引，希望當局引入兼職安排，令續約更有彈性。當局回應稱，各個機構有相當大的自主權和彈性來決定所採取的聘用模式，並以醫管局為例，退休員工續任，可根據個人計劃考慮兼職聘用或自選兼職聘用。