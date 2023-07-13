岑智明：暑熱警告不適用勞動人士

【本報訊】勞工處自今年5月中起推出工作暑熱警告，惟坊間質疑效果差強人意。香港天文台前台長岑智明表示，工作暑熱警告效果未如人意，在執行上相當繁複，且警告信號多次「彈出彈入」，引起混亂。岑又質疑，勞工處推出的工作暑熱警告基於「香港暑熱指數」是否合適，因為該指數只考慮了普羅大眾的暑熱影響，而沒有針對勞動人士，觸發門檻過高，故他認為勞工處應考慮參考國際認可的濕球黑球溫度，作為工作暑熱警告的觸發門檻。

倡與酷熱天氣警告整合 岑智明表示，勞工處推出的工作暑熱警告基於「香港暑熱指數」，並不適用於勞動人士，更沒有為長時間在戶外工作人士的暑熱風險給予評估，令到「工作暑熱警告」的觸發門檻比國際標準高上加高。

岑又稱，工作暑熱警告與天文台運作多年的酷熱天氣警告並行，有可能出現不協調的情況，擔心複雜甚至混亂的訊息，只會適得其反，故他建議將酷熱天氣警告及工作暑熱警告兩套系統整合。

對於暑熱警告備受質疑，勞工處副處長馮浩賢回應指，正與天文台商量如何作微調，計劃暑假後會檢討有無可作改善的措施，令制度更順暢，但他強調，相關指引推行約兩個月，各行各業已逐漸理解和適應新指引。