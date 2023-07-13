首確立平台勞工非自僱 關注組促政府立法保障

【本報訊】物流平台公司「Zeek斑馬到家」疑欠薪遭配送員入稟追討，勞資審裁處早前裁定該公司與入稟的配送員存在僱傭關係，屬首宗確立平台勞工並非自僱的案例。外賣員權益關注組成員麥德正表示，這類平台公司很多都視員工為自僱人士，沒有勞工保障，今次裁決列出包括公司提供自行開發的手機應用程式、公司對勞工的控制權及勞工不需要為公司賺蝕承擔風險等11個因素，以判斷配送員是否僱員，有示範作用，社會應認受這種勞資關係。

麥德正昨日在電台節目表示，平台勞工追討欠薪，成本很高，今次入稟的公司配送員往勞工處及勞資處十多次，但打工仔「手停口停」，很難花長時間追討，心理上亦有壓力，以致他們不敢或中途放棄追討。他續指，平台勞工是新時代新事物，預期相關人口會愈來愈多，若無相應法例保障，將出現嚴重社會問題，政府應立法保障。

入稟勞審處 6司機獲賠償 物流平台「Zeek」去年12月底宣告停止部分業務，當時多名送貨司機遭拖欠工資，其中6名司機入稟勞資審裁處，追討欠薪、代通知金等。暫委審裁官吳芷玲今年5月29日，按照上級法院訂立準則，並考慮公司發放的定額工資、申索人須穿制服等因素，裁定「Zeek」與6名申索人為僱傭關係，而非「Zeek」所指的「自僱人士」，下令賠償。