取消對沖 專項儲蓄彈弓手 死撐有破欠打救

申索遣散費覆蓋率非百分百 安全網有漏洞 實施多年的強積金對沖將於2025年取消，原定強制僱主設立的「專項儲蓄戶口計劃」，政府最新決定不推行。勞工及福利局孫玉菡昨日在立法會人力事務委員會會議表示，顧問研究結果顯示，相關計劃的行政費用每年高達1.5億元，1%供款不足以維持計劃的長遠可持續性，效益不高，因此決定不推行「專項儲蓄戶口計劃」。多名立法會議員關注相關政策改動對僱員的影響，有議員直言收回計劃做法不理想。

議員林振昇關注有否其他替代方案保障中小微企。至於議員周小松則關注破欠基金覆蓋率未能提供足夠保障，僱員會有憂慮；勞工界議員梁子穎就質疑政府當時提出「專項儲蓄戶口計劃」有否考慮清楚，是否為達成取消對沖而推出有關計劃，形容有少許「過橋抽板」，認為推出計劃又收回是不理想；另一議員黎棟國批評，當局當時完全沒有考慮過最基本問題，忽略了非常基本的考慮因素。

破欠目前有近70億累計盈餘 孫玉菡指，「專項儲蓄戶口計劃」原意是強制僱主儲蓄以支付取消「對沖」後的遣散費或長服金，破欠基金已為僱員提供補底安全網，以特惠款項形式向僱員墊支遣散費，可全數覆蓋76%申索款額。對各議員的質詢，孫玉菡就回應指，破欠基金的行政費很低、效率高，加上財政狀況健康，每年有盈餘，目前有近70億港元累計盈餘，他同意申索遣散費的覆蓋率有提高空間，當局會探討。

他不同意有議員指政府當初考慮不周，強調取消對沖是很巨大及漫長的安排，隨着時間改變，沒人能預計有3年多疫情，世界經濟也變化很大，認為再由顧問去檢視有關計劃是負責任，不推行也是妥當的做法。

孫玉菡