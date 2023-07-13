運輸策略研究 倡發展自動駕駛車

【本報訊】運輸及物流局展開《交通運輸策略性研究》，明日向立法會交通事務委員會匯報最新進展。經初步分析後，研究提出推動自動駕駛車輛發展等概念，議員陳沛良認同自動駕駛發展屬未來大趨勢，惟香港情況較為複雜，不少已發展地區較難採用自動駕駛車輛系統。他認為新發展區有較大發展空間，例如北部都會區，建議先在公共運輸點對點交通或較短的路線試行。

陳沛良上周到橫琴視察，當地公交路線採用自動駕駛車輛，他敦促港府須加緊測試。自動駕駛長遠發展將會是無人駕駛，涉及法律責任和保險問題，他關注在無人駕駛下，萬一發生意外，責任誰屬的問題，該由後台遙距操作人員或車主負責，都要研究處理。

興建主幹道 擬設智能管控 另外，研究亦提出智慧公路管理概念。運輸署和顧問團隊今年訪問多個內地及海外城市考察，認為本港引入後，可利用科技來充分善用有限的道路資源；提升主要幹道應對突發事故的抗禦力，並通過提升現有交通管理系統，以更廣泛地收集及運算交通數據，實施更全面和有效的交通管理。

當局初步建議香港所有規劃中，以及《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》下擬議興建的主要幹道，將建設為智能管控公路，例如北都公路。運輸署已展開準備工作，盡早於規劃階段，將合適的智慧公路元素及要求加入設計。