按年升23％ $2乘車優惠 日均近219萬人次使用

【本報訊】社會近期關注2元乘車優惠濫用情況，政府表示，去年3月至今年2月期間，該優惠日均約218.7萬人次使用，按年同期升23%。原因之一是優惠去年2月底起，擴展至電車、獲批的紅色小巴、街渡；同年9月更擴展至獲批的居民巴士服務。另值得留意，疫情自去年緩和下，各公共交通客量已逐步恢復。

據運輸及物流局提供數據顯示，上述期內，港鐵日均85萬人次使用優惠，按年升25.6%；專營巴士則錄得88.6萬人次，升18.2%；專線小巴39.3萬人次，升19.8%。去年獲納入2元優惠計劃內的電車，同期內日均7,300人次使用優惠，而獲批紅色小巴、街渡，分別有2.3萬及2,700人次使用。

拒全面分段收費 解決長車短搭 就議員關注「長車短搭」問題，建議專營巴士全面實施分段收費。當局回應指，有關建議需在整體交通服務和規劃上作審慎考慮，包括如何照顧及平衡短途及長途乘客的不同交通需求。若實施分段收費，或令更多短途乘客乘搭長途路線，佔用長途路線的運載力，營辦商因而需要增加班次，便會加重路面交通負荷；增加分段收費亦可能導致與現有的短途路線或其他公共交通服務出現資源重疊。當局認為，不宜強制實行全面分段收費，或將其與專營權掛鈎。