醫健：老有所醫：長新冠後遺簡便食療

新冠肺炎肆虐3年多！今年初仍然十分兇惡，每每令病者高燒難退，踏入2023年夏季，終於變得馴服了，不少病患表現跟流感與感冒差不多，亦能極快退燒，不過，受「長新冠」影響的人仍不少。

世界衞生組織定義長新冠為：確診後症狀持續一個月和三個月以上，也被稱作長新冠症候群、新冠肺炎後遺症。在中醫學角度，長新冠主要是人體在抗病過程中，身體陰陽氣血及五臟六腑受到傷害，以致出現體虛為主的不適，應適度治療及調養。

主治咳嗽痰多 失眠腦霧 臨床所見，患染新冠後因體虛及免疫力下降的關係，比較嚴重的曾繼而出現帶狀疱疹、周圍性面癱、突發性耳聾、嚴重敏感症（皮膚及眼）、記憶斷片及心悸氣喘眩暈等，大家不宜掉以輕心。

如果病後症狀輕微，以下提供一些便捷食療：

1.咳嗽：川貝五錢打碎、南杏北杏各五錢

2.痰多：川貝五錢打碎、陳皮一小角

3.氣虛：五指毛桃一両、蓮子一両

4.眩暈：五指毛桃一両、紅棗十枚去核、陳皮一小角

5.失眠：茯神一両、夜交藤一両

6.腦霧：栗子、合桃適量、淮山一両、芡實一両、黨參五錢

7. 胃口欠佳或失味覺：麥芽五錢、谷芽五錢、淮山五錢、蓮子五錢

以上所有食療可煲水當茶飲用，或加瘦肉煲湯食用，一周服用二至三次，以五至十次為一療程；若仍未痊愈，請看中醫。如果病況嚴重，建議立即看中醫作治療調養為宜。註冊中醫師陳靜茹

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