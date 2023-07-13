精神健康引發暴力事件 當局或增校內問卷調查

【本報訊】本港近期發生多宗因精神健康問題衍生的暴力事件，而未成年人士在網上接觸暴力等不良資訊後，容易受不安情緒困擾。議員陳家珮昨於立法會大會上要求當局為未成年人士的精神健康提供更多支援，又問及政府會否在學校進行問卷調查，當局回應稱會考慮。

議員嚴剛在會上問及自閉症兒童病患人士的數目。當局回應指有關自閉症病患的人數，根據醫管局2022至2023年度，門診及住院病人當中，18歲以下患者中，自閉症有約1.6萬人，專注力不足、過度活躍症有1.8萬個。而專科門診實施分流制度，緊急人士會先獲得治療，現在輪候時間是一星期內，第二類則是4星期內。

輔導員支援機制未完善 陳問及醫院管理局與勞工及福利局會否在學校進行問卷調查，了解不幸事件對青少年造成有多大的影響；議員梁毓偉則詢問應如何減低有關的網絡數據傳播。當局回應指設立的諮詢熱線，並沒有集中某一個原因，主要考慮諮詢人士的需要，對於校內問卷調查統計，當局指會考慮。

議員郭玲麗指外國有學生專業輔導工作、內地澳門學校也有學生情緒支援，本港同樣有不少輔導員，當局會否完善有關支援機制。教育局回應指現在中學實行一校兩社工、小學一校一社工，而學生的輔導工作，甚至精神健康輔導工作，不單止是教師、社工或輔導人員的責任，全體老師都應該提供深而廣的服務，配合其他資源加強支援。