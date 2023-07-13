中大機械人 根治性切除前列腺手術

【本報訊】香港中文大學醫學院泌尿科手術團隊今年5月引入嶄新的組合式機械人手術系統，並進行了該新型手術系統在大中華地區的首次臨床測試。團隊成功運用新系統在威爾斯親王醫院為10名病人完成根治性前列腺切除手術，手術效果令人滿意。

中大醫學院外科學系泌尿外科組名譽臨床副教授余知行醫生表示，目前單孔或多孔的機械人手術系統體積較大，受制於手術室的大小，亦不能隨意移動於不同手術室之間，令手術室和機械人手術的應用均受到限制。新型的組合式機械人手術系統具有可移動的機械臂，可以配合不同手術將機械臂調配於不同的手術室。研究團隊期望在現有機械人手術系統和新系統的配合下能有助醫護更有效調度手術資源，從而縮短公立醫院的手術輪候時間。

患者無出現嚴重併發症 團隊初階段會使用新系統來治療前列腺癌和腎癌患者。團隊已成功運用組合式機械人系統完成10次根治性前列腺切除手術。根治性前列腺切除術是針對原發性前列腺癌的一種根治性療法，將患者的整個前列腺以及在若干情況下將周圍的淋巴結切除。

所有利用新系統完成手術的患者均沒有出現任何嚴重併發症，他們手術後控制尿失禁的效果亦非常好，有一半患者在手術後一個月內不需要使用任何軟墊防止失禁。研究團隊將初步結果與以往的單孔或多孔機械人手術系統的臨床數據進行比較，發現新系統的表現令人滿意。