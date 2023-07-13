牙醫人手短缺 倡引入非本地人員

【本報訊】因應牙醫人手短缺，政府早前曾構思要求合資格醫護專業人員，包括牙醫在公營醫療機構服務一定年期。不過，由於牙醫業界非常關注一刀切實施對業界的影響，擔心或會影響私營界別的牙醫人手供應，故此政府指該構思現階段只適宜以行政方式靈活進行，不會在是次修例工作訂立牙醫的公共服務要求。

建議修例 增有限度註冊 同時，當局亦建議修例，增設有限度註冊和特別註冊的途徑，以引入非本地培訓牙醫，目標爭取年底向立法會提出修訂法案。

根據最新立法會文件顯示，持份者原則上同意本地培訓牙醫應提供公共服務，但擔心一刀切影響私營界別的人手供應，建議可採用較彈性的方式，容許牙醫在私營界別執業期間，亦可提供公共服務等。醫務衞生局將會探討容許本地培訓牙醫，透過提供特殊牙科服務，包括參與非政府機構為智障人士而設的牙科服務計劃，在公餘時間回饋社會，以及協助培訓牙科專業等方式，滿足持續專業發展要求。

專科牙醫方面，當局稱會探討透過僱傭合約，要求獲衞生署培訓支援的牙醫，在取得專科資格後，須繼續於公營界別服務一定年期，並邀請醫院管理局考慮採用類似安排。

當局建議增設有限度註冊途徑，即合資格非本地培訓牙醫，不論是否香港永久性居民，可申請於香港的指明機構全職執業；同時建議為有志來港、擁有較高牙醫專科資格的非本地培訓牙醫增設特別註冊。