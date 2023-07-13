申訴署 港人投訴年升8.6% 涉抗疫個案飆

申訴專員趙慧賢將於明年退任，昨日她發表其任內最後一份申訴專員年報。她指出，在2022/23年度申訴專員公署接獲市民的投訴宗數為5,357宗，較2021/22年度上升8.6%；其中，涉及疫情的投訴由2021/22年度的206宗，飊升至766宗，佔整體投訴約14%，情況更是年增2.7倍。趙慧賢表示，當時香港遭遇第5波疫情，政府調整抗疫措施觸發了市民不同種類的投訴，遍及疫苗接種、病毒檢測、檢疫和隔離安排，甚至各項緩解措施等，由於市民大眾均渴求復常，故難免會對這些問題的包容度下降，耐性更是消耗殆盡，很多人選擇向公署申訴不滿。

公署提出211項建議

趙續指，連同由上一年度轉入的投訴，公署於2022/23年度內完成處理共5,323宗投訴個案，當中2,558宗已跟進並終結，其餘2,765宗經評審後已經終結，原因包括投訴缺乏充分理據，或受公署職權範圍或《申訴專員條例》所限。此外，公署亦以全面調查方式終結了141宗投訴個案，當中78宗的結論是「成立」、「部分成立」或「投訴不成立，但機構另有缺失」。以查訊方式終結的個案有2,112宗，公署在其中378宗發現所涉部門機構有缺失或不足之處。公署在年度內亦完成了9項主動調查。而在公署完成全面調查及主動調查後，合共提出了211項建議，共189項建議已獲所涉部門及機構，接納並同意落實，其餘22項則尚在考慮中。