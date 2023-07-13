日核污水排放之後 即禁10縣水產進口

食安堪憂 議員：必須長期跟進 日本擬排放核污水，觸發市民對入口水產的安全憂慮。環境及生態局局長謝展寰昨指當局將以預先防範原則，一旦日方啟動排放污水，港府會即時採取嚴格進口管制措施，包括即時限制福島一帶沿岸高風險的10個（都）縣份的水產品進口，包括活生、冷藏等產品，亦會進口管制福島縣的所有蔬果、食品必須要有證明書才能進口。

該10個（都）縣包括東京都、福島縣、千葉縣、群馬縣、櫪木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣和埼玉縣。對於內地將100%查驗，本港會否跟足，又有否與業界商討，其反應如何？謝展寰強調風險高的地方會完全禁止水產，其他地區水產亦都會檢測，強調有與業界保持溝通，指業界關心營運影響，但均了解情況所需。

與此同時，當局表示食安中心已於6月中起，全面提升就日本進口食品的檢測範圍，檢測所有由日本進口的水產品及加強檢測其相關的加工食品。

另包括蔬果及奶製品 此外，政府自2011年福島核電事故後，就福島、千葉、櫪木、茨城和群馬5縣的若干食品實施的進口管制措施將會維持，即是禁止源自福島縣的所有蔬菜、水果、奶、奶類飲品及奶粉入口。有關食品必須附有由日本主管當局發出的輻射證明書及出口商證明書，才可進口。至於所有源自上述5個縣的冷凍或冷藏野味、肉類和家禽、禽蛋須附有由日本主管當局所簽發的輻射證明書，證明有關食物的輻射水平沒有超出食品法典委員會的指引限值，否則亦禁止輸入本港。

排放核污水惹食安憂慮，身兼行政會議召集人、議員葉劉淑儀認為問題必須長期跟進。她指政府有跨部門專責小組，包括有環境及生態局、食安中心及天文台等幾個部門組成，相信會跟進事態發展。她認為問題並非即時禁止日本多少個縣的水產入境，或進行多少個百分比的檢測，而是必須長期的跟進，事關淨化核污水的計劃未真正實踐過，況且欠缺過去的成功經驗，加上傾倒的核污水高達130萬噸，預料排放時間逾30年，甚至40年，最終的影響將是怎樣，需長期監察。

應持續監察生態影響 葉劉又指海洋水流是順時針，受影響的不光是香港，即使遠至阿拉斯加、加州等地的水產也會被波及，故未來也要持續監察對生態的影響，以及參考其他國家怎樣應對，加強措施。另一議員黎棟國則認為不必過慮，畢竟福島核電廠事故初期的情況遠較目前嚴峻，而當時港府能夠應對，相信已有一定經驗，但仍要視乎專責小組如何衡量以及推出甚麼措施。

另外，日本共同社昨指在東京電力公司福島第一核電站即將把核污水排海一事上，漁業人士最擔心的是形象受損，但政府和東電卻將重點放在了排海的安全性上，而且相當依賴國際原子能機構（IAEA），雙方的關注點錯位。

報道指日本原子能規制委員會早於去年7月認定，核污水排海安全性沒有問題，但政府認為要得到國內外的理解，國際機構的權威不可或缺，因此希望透過IAEA綜合報告，爭取到漁業人士的理解。然而，IAEA報告內容缺乏獨特性，大部分是預料之中，亦幾乎沒涉及形象受損對策。根據排污計劃，為了讓處理水中所含的放射性物質氚的活度低於國家標準的四十分之一，將用海水稀釋100倍以上，但報告僅暗示了過度採取對策可能反而招致形象受損。

葉劉淑儀