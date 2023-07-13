議員倡禁邊行邊食 杜絕火車頭

【本報訊】多個關注團體及報販組織均聲言反對再加煙草稅，認為措施最終只會適得其反，助長非法私煙市場。惟有議員要求當局認真檢視「二手煙黑點」，以及杜絕俗稱「火車頭」的煙民邊行邊吸煙行為。

長遠煙草政策關注組引用海關最新緝獲非法私煙的數字，指今年截至7月已高達4.31億支，市值超過14億元，私煙流入量明顯增加，認為再加稅也無助控煙，反而憂慮促使部分人從黑市購買私煙成為常態，就此建議未來控煙政策要以「打擊私煙」及「優化戒煙服務」為重。

私煙大賣 報販生意跌五成 而全港報販大聯盟以及香港報販協會均指出，早年政府增加三成煙草稅，擴大已完稅香煙和非法私煙之間的價格差距，結果進一步催旺近年已甚為猖獗的非法私煙市場，網絡和社區亦湧現不同售賣非法私煙的宣傳，嚴重打擊守法小商販生計，令報檔整體生意急跌近五成。

吸煙與健康委員會主席湯修齊則稱，委員會將做公眾教育以凝聚共識；並相信絕大部分市民均為公共衞生及為自己下一代、小孩健康着想。他認為一個好法例就不應因為可能有爭拗或執法上問題，而不去考慮公眾衞生。

議員陳凱欣關注諮詢文件中，提及禁止俗稱「火車頭」的邊行邊吸煙行為，指當局須認真檢視「二手煙黑點」，圈出各區特定地點為禁煙區；又或配合修例容許影像作舉證，警惕市民不要違例吸煙。

另一議員梁熙建議在規管以外，亦對戒煙者給予獎勵、增加誘因，如參考日本企業的做法，讓非煙民員工有額外有薪假期，藉此鼓勵煙民戒煙。