龍七公：數據管理將主導未來發展

特首最近到貴州參加泛珠三角區域合作行政首長聯席會議。貴州看似偏遠，卻是國家大數據綜合試驗區交流體驗中心的所在地，這個中心的願景非常遠大，目標是要成為國家以至全球重要的大數據展示交流、共享開放平台。這樣的平台可強化大數據發展的速度及推動大數據產業的創新發展。

要點一：把香港打造成數據港。筆者相信，特首參觀國家大數據綜合試驗區交流體驗中心獲得媒體高調報道，肯定蘊藏着重要的意義。果然不出所料，幾天後創新科技及工業局局長孫東就表示，特區政府最近剛跟國家互聯網信息辦公室簽訂合作備忘錄，推動粵港澳大灣區數據跨境流動的發展，要把本港打造成「數據港」。實際上，香港在發展人工智能方面具備算力、數據和人才方面的優勢，已經達到「世界靠前」位置，政府在這個領域大力投入資源是非常合理的。

要點二：做好數據管理意義重大。如果欠缺高效的數據管理，不同系統中的數據不一致問題就無法獲得解決。舉個例子，客戶的姓名如果在銷售、物流和客戶服務系統中以不同方式列出的話，便會使數據集成工作變得非常複雜，並且會衍生出影響商業智能、營運報告和分析應用程序準確性和數據完整性的問題。而差劣的數據管理也會阻礙監管合規措施，很可能在數據隱私和保護法律方面造成問題。對於所有企業來說，數據管理計劃一般包括開發適用於所有業務系統的通用數據和標準數據格式，只有這樣做才能提高業務的數據一致性。所以，錯誤的數據管理很可能會對商業智能的運作和分析的準確性帶來災難性後果。

提升業務決策質量 除了能進行更準確的分析和符合要求更高的監管合規性，提升數據管理的另一個重大好處，就是能提高數據的質量和降低數據管理的成本。當然，最終獲益的還是企業自身，高質量的數據管理可以為企業的高級管理層提供更精準的訊息，從而幫助他們提升業務決策的質量。重大決策做得好，自然會為企業帶來競爭優勢，從而增加收入和經營利潤。

要點三：數據是「黃金」。金融和商業是香港經濟命脈，而數據更是創新和未來高質量發展的動力來源，因此政府必須重視數據在推動香港智慧城市和數字經濟發展過程中能發揮的作用。政府在去年公布的《香港創新科技發展藍圖》中已經表明，將從頂層設計層面不斷提升香港的數字化能力，在能讓市民可以親身享受到科技發展帶來的生活便利之餘，更重要的是可以為經濟發展帶來新的動能。

特區政府去年底提出要興建人工智能超算中心和發展微電子研發，在效果方面可以說是立竿見影，數碼港和科學園在一年內多了超過700家公司落戶，當中不乏來自內地和海外的高質企業，難怪孫東局長認為在未來的世界裏，數據便是「黃金」。