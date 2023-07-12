笑看天下：對美示好係對石頭彈琴

美國財政部長耶倫結束訪華行程，中國財政部相關負責人表示，美方近年來出台一系列對華經濟制裁打壓措施，損害中國市場主體嘅正當權益，破壞兩國關係嘅民意基礎。財政部喺官網則形容相關會談「坦誠、務實、深入，具有建設性」。

中方向來認為中美經濟關係互利共贏，「中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，是增益而不是風險。中美加強合作是兩國的現實需求和正確選擇」。耶倫獲中方高官接見時，笑容可掬，又哈腰點頭，態度極度誠懇。內地官媒指美中此次高層互動，近4日長嘅行程近年不多見，反映雙方經貿團隊的確有很多問題要溝通；而從美方表述來看，這可能是近年雙方交流總體務實理性且氛圍也較好的一次訪問。

不過，耶倫多次提到中美之間「健康的經濟競爭」，內地官媒卻不客氣地指出，若然只係滿足美國嘅地緣政治胃口，而中國只能無條件配合所謂「美式健康」，咁就無論幾美好嘅設想和願望，都只會成為空中樓閣。政客多數短視，不及科技巨頭和金融大佬訪華，都能看到「贏得中國市場就會贏得未來」嘅遠景。佢哋願意投資中國，很大程度係對中國市場前景有信心。

2022年，中國嘅製造業增加值佔全球比重近30%，製造業規模連續13年居世界第一，而且製造業嘅發展趨勢還在持續。耶倫作為財金高官，冇理由同啲政客一般見識，眼光理應放遠些；之不過佢確認，美國正考慮針對面向中國嘅人工智能晶片出口實施限制，強調國家安全仍是美國關注嘅優先事項，美國需要保留這些技術來保護國家安全。可見中國向老美表示「中國的發展對美國是機遇而不是挑戰，是增益而不是風險」，只能係對石頭彈琴！