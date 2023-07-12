冰鑑春秋：賴清德用白飯洗掉造假

最近台灣發生兩件跟學生有關的新聞事件，一件是東海大學學生會準會長在台中「巧遇」賴清德，對明年才實施的補助私校學費超有感，強調自己不必打工可以多唸點書，感謝賴的德政；另一件是北科大學生吃熱炒為了白飯不夠刷一星評價槓上店家。結果餘波蕩漾不斷炎上的，反倒是白飯事件。

賴清德過去「造神」的事迹不勝枚舉，例如路邊急救、賴神勸童等早已傳為笑柄；這次又如此巧合地，剛好遇到曾經參與自己記者會的大學生，剛好學生對根本沒實施的政策很讚許，剛好有議員可以在旁邊比手勢「打PASS」，又剛好有親綠的三立電視台獨家在現場拍攝。要說不是刻意安排，實在令人難以置信。

至於北科大熱炒事件，其實就只是學生與店家為白飯供應速度應該多快的消費糾紛，照理來說就算當作笑談，一個晚上也就夠了。可事情在台灣，總是有神奇的超展開，參選人刻意置入行銷的欺騙手法只發酵一天，白飯事件卻愈演愈烈！網絡開始肉搜學生，媒體報道學生道歉其實是校方施壓，當天根本沒有學生願意道歉，風向一下飄向店家，一下轉向學生，連民進黨諸多民代也加入戰局，對學校學生冷嘲熱諷，完全忘了在賴清德被揭穿時，要求不可以公審學生的義正詞嚴。

是民進黨人思覺失調？抑或是幾碗白飯真的比民進黨主席的造假事件更加重要？其實都不是，而是民進黨明知道賴清德的影片如果追根究柢，將會讓社會大眾赫然發現，民進黨所說的一切都是騙局，甚麼學生、社運團體，其實都是他們的側翼。所以只好放大白飯事件，忽略「LIE神」造假，才好騙過台灣無數的金魚腦。