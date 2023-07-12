激濁揚清：炸大橋、北溪與核電廠

烏克蘭副國防部長馬里亞爾日前終於承認，去年襲擊俄羅斯克里米亞大橋。像這種肆意轟炸，然後裝作與事件無關，過了若干時日才來承認責任的手法，烏方已經不是頭一趟了，人們只在等着看基輔何時才敢承認破壞北溪天然氣管道，跟歐洲諸國過不去。

正當美國決定向基輔提供極易禍及平民的集束彈，烏克蘭防長列茲尼科夫信誓旦旦，承諾不會用於俄羅斯境內，這邊廂又有戲子總統政府冇句真的實例出台，不可謂不諷刺。連帶烏方近日瘋狂吹奏的俄方可能會襲擊扎波羅熱核電廠，事實上，烏方也曾賊喊捉賊。上址去年遭炮擊，隨時引爆比切爾諾貝爾更嚴重的核事故，俄烏互相指摘是對方所為，結果烏克蘭武裝部隊總參謀部事隔多月才終於承認責任，烏克蘭的信用度，在明眼人眼裏已所餘無幾，在走佬黃人KOL眼中則繼續高企，捧出「俄控核電廠，烏方點攻擊呀」來漠視已發生的實證。

烏克蘭的底子實在太花了。本來自俄烏衝突以來，美西方主導下的輿論多站在烏方一面，何況死於戰火的烏國平民已逾八千，可以說有值得人同情之處。相比之下，克里米亞大橋去年被炸，造成3人死亡，對俄方造成的影響難以相提並論。惟事發後，烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克宣稱，大橋爆炸只是開始，強調必須摧毀任何非法事物，並把所有被盜物件歸還予烏克蘭，對於幕後黑手身份卻不敢坦然承認，只推說爆炸的車輛從俄羅斯一側進入大橋，因此「應向俄羅斯尋求答案」。就算烏方當日便直認不諱，難道就會失去同情分嗎？這樣古裏古怪的先隱瞞再承認，難免讓外界皺眉，不近情者多藏奸，究竟箇中有甚麼古怪呢？

烏克蘭使炸又使詐不是新聞，終於肯認炸北溪才是。