橫眉冷看：美財長向中國低頭？

美國財政部長耶倫訪華，行程已經完結，但風波仍未止息，她面見中國副總理何立峰時，表現得十分熱情，貌似3次向對方鞠躬。

此事隨即引起輿論嘩然，紐約市前市長朱利安尼在社交網頁上出言嘲諷，說：「耶倫將接受兩周的背部康復治療，連續向中共鞠躬拉傷了她背部的肌肉。」此君為向耶倫表達不滿，還刻意高呼：「美國人不低頭！」

北京前學運領袖王丹也不甘寂寞，逮着這個機會大發議論，說：「耶倫訪華，在何立峰面前三鞠躬，讓人不忍目睹。美國政府在獨裁者面前，到底為甚麼如此低聲下氣。」

耶倫未必當真是低聲下氣，但好事者借題發揮，問題便愈炒愈熱。這位老人家是學者出身，她不是一個縱橫捭闔、進退有度的外交能手，故在禮節性的國際場合，偶爾表現得過分恭敬，逾越了合理尺度，也是情理中事，實在不宜深責。耶倫在華4天，與中方官員舉行過不止一次會談，但在協議上從沒讓步，更沒有答應取消任何對中國的壓制措施，故所謂「低頭」之說，純屬妄言。

只不過耶倫是務實派，她深明與中國「脫鈎」是偽命題，政客們嘴上說說可以，到頭來不可能實現，因此老人家一直希望親臨中國，重新打開中美間的溝通大門。現在終於如願以償，她一時間難掩興奮，才會做出過頭的反應。

正如耶倫近日所說：「世界足夠大，足以讓我們兩國都能繁榮發展。」東西方兩大強國發展到今天，誰也離不開誰，誰也休想消滅誰，中美之間只能共存共榮，此乃必由之路。這種現實情況，看來耶倫早已看清楚，她確實是一個理性而富有學問的人。