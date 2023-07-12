強詞有理：姑妄聽之

「世界足夠大，足以讓我們兩國都能繁榮發展。」此話如果不是由美國財長耶倫親口說出來，人們必定以為是出自中國官員之口。過去中方不斷強調太平洋足夠容得下中美兩國，合則兩利，鬥則俱傷，但美方一直當成耳邊風，因為他們從來只想獨贏，不想兩利。而現在耶倫竟主動說要與中國共同繁榮發展，果真是風水輪流轉，看來此趟訪華之旅沒有白走。

無可否認，相對於上次國務卿布林肯訪華，耶倫這次顯然比較務實，氣氛也比較和諧。美方少了一些意識形態的色彩，也少了一些咄咄逼人的姿態，說得最多的是無意脫鈎、良性競爭等等。尤其值得一提的是耶倫這番表態：「我們想要一個充滿活力和健康，且開放、自由和公平的全球經濟，而非四分五裂或強迫各國選邊站隊的全球經濟。」雖然言不由衷，近年美國到處拉幫結派搞小圈子，脅迫其他國家對華進行科技封鎖，甚至要求荷蘭禁止光刻機出口中國，難道不是強迫各國選邊站隊？但不管怎樣，耶倫能說出這番話，至少說明美方態度有所緩和。

當然，說是一回事，做是另一回事，老美往往出爾反爾，一邊對話，一邊捅刀，早已見怪不怪。所以，不管華府高官說了多少漂亮話，作出多少承諾，中方都只能姑妄聽之。須知遏制中國已是美國基本國策，也是兩黨共識，無論如何都不會改變，起碼在可見的將來不會改變。有消息指華府即將推出一項行政命令，限制美國企業投資中國的「關鍵經濟領域」，主要涉及半導體、人工智能、量子計算等。這分明就是想進一步阻止中國科技發展，與無意脫鈎的公開表態背道而馳。

耶倫作為財金領域的專家和主要官員，深知中美經濟早已高度融合，根本不可能脫鈎，本人也許真的很想緩和兩國關係，加強經貿合作。奈何美國政壇已被鷹派勢力騎劫，反華才是政治正確，理性務實的聲音根本沒有市場。因此，耶倫此行的成果必然大打折扣，去年兩國元首在印尼峇里島達成的共識至今無法落實，何況是財長一次訪華之行，美方的承諾到底有多少能夠兌現，實在令人懷疑。

對中方而言，美方怎麼說怎麼做都無所謂，中國人只要做好自己的事情就可以。目前老美還可以狂妄，但再過若干年就狂不起來了，到時候兩國關係也許才能真正改善。