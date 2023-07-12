龍吟虎嘯：耶倫此行又玩這一手

美國財政部長耶倫訪京結束，表面上雙方有禮、熱情、降低調門，中方出盡財經大員，談了長時間，但並無實質結果，是否有進展，要等耶倫返美後，看美方能否作出令中方滿意的行動。

這場打了5、6年的貿易戰、企業戰、科技戰，是美方發動、步步升級的，美國要想緩和關係，必須應中方要求率先「讓步」，乃至收回種種「制華措施」。中方為此提出了五大關切也即條件，一是取消對華加徵關稅，二是停止打壓中國企業，三是公平對待兩國雙方投資，四是放寬對華出口管制，五是取消涉疆產品禁令。

外界不清楚耶倫是怎麼具體回應中方的這五大關切、條件的，她對外總是強調「國家安全仍然是美國關注的優先事項」，聲稱「我們需要保留這些技術來保護我們的國家安全」，指「美國限制晶片和設備輸往中國，只是因應對國家安全的關切，採取很狹窄、很有針對性的行動」；耶倫還聲稱有關行動是「透明的、目標明確的並且清楚解釋」。

按照耶倫有關美國國家安全的表述，有關美國採取了那麼多針對中國科技、企業、經貿的「制裁」、「限制」行動，都是在強調美國的國家安全必須優先，強調美國是很難改變過去5、6年對中國打貿易戰、企業戰、科技戰的做法的。也許，鑑於中國「不屈從」的壓力，鑑於美國現在有求於中國以擺脫經濟困境的壓力，美國會在很小的方面作出一些讓步和改變，但中國不會輕易接受、不會被美國糊弄。若如此，耶倫今次訪華還是一場空。

從特朗普到拜登，都把中國的發展視為對美國的威脅、視為對美國「不安全」，為了消除威脅和所謂「不安全」，美國「先發制人」，發動了對華貿易戰、企業戰、科技戰、軍事威脅戰等全方位的「戰鬥」，因此，在美方打壓下，真正安全受到威脅的是中國。然而，美國一貫顛倒黑白、倒打一耙，耶倫此行又玩這一手！