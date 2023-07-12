政情：孖吳傑莊訪中英街 田北辰不滿泊車安排

立法會保安事務委員會尋日到訪沙頭角及蓮塘/香園圍邊境管制站，委員之一嘅議員吳傑莊，因首次踏足中英街呢個「禁區中嘅禁區」，心情感到興奮又期待，仲趁機睇吓啲人文、商業活動同文化歷史。同行嘅議員田北辰，本來都話參觀沙頭角好完美，但因停車場安排欠妥，搞到臨尾「撻個大Q」喎。

車輛有出無入 斥浪費車位 田北辰話香園圍邊境管制站公眾停車場雖可供公眾預約使用，然而喺預約停泊期間，車輛一旦駛出停車場就冇得再入，而騰出嘅車位又唔係畀其他車輛停泊喎，結果咁就浪費咗。雖然停車場主管解釋，話即使車輛提早駛走，通常係預期時間屆滿之前半個鐘左右。但咁嘅解釋，佢當然唔收貨，話若有車位騰出就要拎出「公海」度抽先合理。

至於議員劉國勳同陳克勤，事後就建議蓮塘/香園圍口岸延長開放時間，首階段應該同羅湖、深圳灣口岸睇齊，開放時間由早上6點半至午夜12點，之後視乎情況，並利用科技引入嶄新通關模式，做到24小時全日通關。