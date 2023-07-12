政情：懲教署簽備忘錄 夥科技園發展智慧監獄

懲教署應用創新科技，近年不斷推動「智慧監獄」發展，尋日與香港科技園公司簽訂合作備忘錄，於未來3年就3個範疇共同探討創新方案，為推動「智慧監獄」嘅持續發展注入新動能。

包括健康監察 人臉識別 雙方合作會為監獄引入多個智慧試驗項目，其中「智慧健康監察系統」係喺院所病床床褥下安裝感應器，以非接觸技術監察有醫療需要在囚人士嘅心跳同呼吸頻率；「人臉識別追蹤系統」就可用作閉路電視影像實時追蹤在囚人士嘅位置，協助懲教人員監管及調查院所內嘅事故。

合作備忘錄為懲教署同科技園公司嘅合作訂立框架，於未來3年就3個範疇共同探討創新方案，當中包括科技園公司會就懲教署嘅運作需要同面對嘅挑戰，物色同配對市場驗證嘅創新方案，並為懲教署安排與創科業界及學術界等定期會談交流，創造更多協作機遇。今次合作嘅另一範疇，係於懲教設施內設立「懲境」實驗室，喺實際運作環境中測試由創科業界度身訂造嘅創新方案，以助科研產品嘅試行。

合作備忘錄由懲教署副署長（行動及策略發展）吳超覺同科技園公司行政總裁黃克強共同簽署，並由創新科技及工業局局長孫東、懲教署署長黃國興同科技園公司主席查毅超共同見證。黃國興致詞時指出，懲教署着力應用創新科技，推動懲教設施現代化，深信今次合作必定能夠引進更多「智慧」方案，提升部門嘅運作效能及服務質素。