政情：組隊挑戰室內鐵人 議員政助奪倒數第一

滑雪單車賽艇 考驗心肺肌耐力 青少年發展聯會日前舉辦一連兩日嘅「全港室內鐵人盃」，議員陸瀚民同郭玲麗，夥拍商務及經濟發展局政治助理李世華，組成3人隊伍參與周日嘅名人表演賽，經過一輪體育器械上嘅角逐，郭玲麗話議員政助組合得到第一。好勁喎，跟住佢補充係「倒數」第一，即係包尾喇！

有別於游水、踩單車同長跑所組成嘅戶外三項鐵人比賽，今次室內鐵人活動，就改為滑雪、單車同賽艇。雖然賽事係透過相關體育器械進行，但依然考驗選手嘅體能同毅力，冀藉此鼓勵參加者喺唔受天氣影響嘅室內場地反覆練習，提高心肺功能、增加肌肉量同強化身體耐力等。

郭玲麗：友誼第一 陸瀚民雖身兼青少年發展聯會執委，但就無加入聯會嘅隊伍，反而邀請郭玲麗同李世華一齊組成「行政立法」聯隊。而各人嘅分工，就係由李世華滑雪打頭陣，跟住由陸瀚民踩單車，郭玲麗則守尾門，負責賽艇。

儘管陸瀚民熱衷越野跑，但畢竟單車機同山野賽道係兩個世界，即使佢同郭玲麗、李世華皆全力以赴，仍然不敵其他隊伍，而率先衝線嘅電視台藝員隊，陸就形容佢哋訓練有素、隊員個個爆肌，奪標都可謂情理之中。面對包尾，郭玲麗就自我安慰話勇奪比賽倒數「第一」，贏得各位嘅支持同鼓勵，況且「比賽第二，友誼第一」咁話。

當日兒童事務委員會委員黃梓謙同前民政事務局常任秘書長楊立門及另一人士組隊參賽。黃梓謙話今次室內三項鐵人賽嘅挑戰比想像中大得多，而隊員嘅分工就係由佢滑雪打頭陣、楊立門踩單車，另一位隊友就負責賽艇。

之不過，由唔識得滑雪嘅黃梓謙負責滑雪，成績不問可知，亦難怪佢哋竭盡全力仍遠遠落後，未能進入三甲。佢話輸咗比賽，但贏咗友誼同氣氛，出身汗後感覺極好。