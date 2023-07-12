油門當腳掣 兩嶼巴互撼

【本報訊】東涌發生新大嶼山巴士相撞意外。昨日上午10時許，一輛37H號線單層巴士及一輛38號線雙層巴士，一前一後於逸東邨巴士總站上落客，其中雙層巴士載滿乘客後抽頭開行，詎料甫開車，車長懷疑收掣不及，巴士猛撼前車車尾。由於事出突然，不少乘客猝不及防，頓失平衡跌倒。

開出3秒撞前車 15人傷 意外造成3男12女（19至77歲）受傷，幸均傷勢輕微，當中包括駕駛雙層巴士的姓周（58歲）車長。另一名姓施（45歲）單層巴士車長並無大礙，在場配合調查。消息指，事件中懷疑有人「油門當腳掣」肇禍，執法部門及巴士公司正就意外原因調查。

坐在雙層巴士上層的莫小姐，在意外中撞至流鼻血，她憶述事發經過時，指出「總站開車，一開車3秒就撞」，然後全車乘客東歪西倒，有人跌傷腰部或尾龍骨，車內傳出持續半分鐘的尖叫聲，場面混亂。未幾，巴士站職員前來協助，部分沒有受傷的乘客因急於上班，事後匆匆落車離去。

另外，昨日早上8時許，一輛客貨車及3輛私家車，依序沿屯門公路往九龍方向行駛，當駛至近栢麗廣場時，前3車因應路況收慢，惟最後方的姓溫（42歲）男司機懷疑收掣不及，車輛撞向駛於其前方的私家車，復把其推前釀成4車串燒。客貨車司機及溫男沒有受傷，惟中間兩車共5人（4至40歲）輕傷。