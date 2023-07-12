錄兩漢人肉霸錶位 車主反遇襲

【本報訊】本港車多人多，每逢假日及周末泊車位更是「一位難求」，「人肉霸位」情況屢見不鮮。有車主日前在社交平台，上傳一段車Cam片段，指在大角咀難得於街邊找到「咪錶」位，卻遭兩名大漢以肉身站在車位位置，明知有車輛駛近、泊車，大漢亦無意讓步。車主見屢勸不果，遂拿出手機拍攝有關狀況，未料對方一度出手打人。

事發於上周六（8日）下午5時許，事主當日駕車駛經大角咀埃華街及大政街時，在路口發現一車位，打算上前泊車。未料，兩名分別身穿深色及橫間上衣的男子站在車位位置，疑等待「熟人」的座駕前來停泊。片段可見，兩名男子知道車主駛至，亦視若無睹，繼續在車位「守候」。而據另外兩段影片，穿深色上衣男子一度與事主發生口角，並用手機反拍攝事主，事主表示會報案，對方才準備離開；至於另一名穿橫間上衣男子，疑因不滿事主拍片，「爆粗」及拍打事主的手機。

車主報案 人員「成個鐘先到」 不少網民看畢影片後，均批評兩名男子橫蠻無理，「報得刑毀！襲擊他人！」「起碼留案底加賠錢」、「佢以為仲係地盤入面可以打拳頭交」、「最憎人肉霸位」。事主在回應中亦表示，已就事件報案，不過當時執法人員要「成個鐘先到」，片中兩名男子當時已離開現場，對此有網民亦表示「大角咀無人管㗎，隔籬紀律部隊宿舍都係咁話，好幾次見救護車都無位泊」，亦表明已不是首次見到以上人肉霸位情況，但一直都係「無王管」。