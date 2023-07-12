威脅性交案 社區主任否認控罪

被指飾多角傳淫片逼行房 任職社區主任的男子被指假扮他人於交友程式上，分別認識兩名女子後，以不同方式套取女方資料再藉詞相約在酒店房相見，期間疑上演「大龍鳳」分飾多個角色，他涉嫌以假身份在手機上聲稱要公開女方資料等為由，逼女方與他性交。其中一名女事主疑因害怕資料被公開，而與該男子兩度性交。男子事後被捕，遭控以威脅促致他人作非法的性行為等4罪，他不認罪，案件昨於區院開審；控方先傳召捲入其中3項控罪的女事主作供。

報稱社區主任的20歲被告黃煒龍，被控一項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為、兩項威脅促致他人作非法的性行為及一項非禮罪，4項控罪涉及兩名女事主X及Y，她們事發時均26歲。當中一項控罪是涉及X，3項控罪是涉及Y。

事主：赴酒店有預計性交 控罪指被告於2021年9月22日，在旺角智選假日酒店某房間內，企圖以威脅或恐嚇手段，使X與他作出非法性行為。至於另外3罪則指被告於2021年11月7日在尖沙咀麼地道千禧新世界香港酒店某房間內，兩度以威脅或恐嚇手段，使Y與他作非法性行為，及在同日同地非禮Y。

Y昨在庭上，獲准在屏風後作供，以免容貌曝光。Y供稱，2021年11月在交友程式內認識一名叫William的男子，兩人交換照片，Y覺得對方「幾靚仔」，而繼續與他傾談，當中包括色情話題，後來Y才得知對方上傳的相片非他本人。案發前兩天，William稱原打算翌日與友人在酒店房慶祝其生日，但友人爽約，希望Y能與他慶祝。Y答應，並把個人資料交給對方用作預訂酒店房，且是由Y支付房租；Y稱有預計當日會與William性交。

Y指按約定當晚到酒店後，William遲遲未見現身，她先進入房間等，其後被告進房，自稱是William友人，前來為對方慶生。Y當時遂致電質問William為何有第三者到來，William則安撫指凌晨時分會到。凌晨時分，William又向Y的手機傳送一段被告與其他女子性交的短片，並稱要「刺激啲」，又指因Y與被告常「講鹹嘢」，故William表示要罰Y與被告性交，否則會向他人發布Y的資料、照片及被告的性愛片。

Y感驚慌，向在現場的被告提議報案，被告則稱William認識執法部門很多高層，報案亦沒用。Y供稱，當時覺得William能夠知悉房間的所有行動，認為他可能入侵了被告的手機，且怕自己私隱被公開，故答允與被告性交。之後William又再在手機上作出指示，要求Y再與被告性交，並稱「你要聽我講，我就是主人」。Y聽從指示，再與被告性交。Y又供稱，在房間時被告會不時使用手機。

據控方指，該William其實就是被告；而在房間內，被告亦曾在Y不同意下，觸碰Y的胸部及私處。案件編號：DCCC 628/2022