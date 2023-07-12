坪洲開槍案 中彈菲漢襲警囚逾3個月
【本報訊】今年大年初三赤口當晚，坪洲發生執法人員開槍事件。執法部門兩度接獲坪洲同一單位的噪音投訴後，兩名執法人員登門處理。屋內有兩名疑醉酒的菲律賓裔男子，應門後發難涉向人員施襲，人員最終向其中一名菲漢連開3槍制服。中槍漢及其友人其後分別被捕，中槍漢昨於東區裁判法院承認兩項襲警罪，被判監3個月4星期；其友人則被控阻差辦公及襲警罪，獲控方批准自簽2,000元守行為3年了事。
官指醉酒犯案非求情理由
兩名被告分別是ARIMAS Oliver Dairo（43歲、商人）及SACDALAN Cione Chris Alvarez（33歲）均為菲律賓裔，持有香港身份證。ARIMAS被控於2023年1月24日在坪洲永安街6號某單位及屋外，襲擊執行職務的執法人員。SACDALAN則被控於同日同地阻撓及襲擊執法人員。被告ARIMAS的代表律師求情時指，他當時飲了酒才犯案，過往沒有案底；裁判官則指醉酒並非求情理由。案件編號：ESCC 850/2023
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