坪洲開槍案 中彈菲漢襲警囚逾3個月

【本報訊】今年大年初三赤口當晚，坪洲發生執法人員開槍事件。執法部門兩度接獲坪洲同一單位的噪音投訴後，兩名執法人員登門處理。屋內有兩名疑醉酒的菲律賓裔男子，應門後發難涉向人員施襲，人員最終向其中一名菲漢連開3槍制服。中槍漢及其友人其後分別被捕，中槍漢昨於東區裁判法院承認兩項襲警罪，被判監3個月4星期；其友人則被控阻差辦公及襲警罪，獲控方批准自簽2,000元守行為3年了事。