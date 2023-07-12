舉報騙黨 青年捱打禁錮酒店房

勒索60萬贖金 6男女一網成擒 千禧後青年早前經友人介紹，懷疑替人開設多個虛擬銀行戶口收取報酬，惟因多次惹上官非始察覺誤墮詐騙圈套。他質問對方無果後，聯同另一疑有同樣遭遇的友人報案，但自此卻招來連番滋擾。事主與女友在前晚被帶至尖沙咀一酒店，期間事主遭禁錮勒索60萬元及被毆打，至昨日凌晨事主「籌旗」時暗中求助。人員趕至救出事主，並以涉嫌「非法禁錮」及「襲擊」拘捕6名男女。

疑被安排開戶口洗黑錢 據悉，獲救的22歲男事主與其中一名疑犯相識，去年5月，對方聲稱介紹工作，日薪約1,000元，事主工作約一個月，獲取約3萬元薪酬。事主亦按照指示，開設約10個虛擬銀行戶口，當時他並不清楚有關戶口的用途。詎料過去半年，執法人員多次指其戶口涉嫌洗黑錢把他拘捕，並懷疑他是詐騙集團成員。事主此時始察覺誤墮騙徒的圈套。

事主為此質問該名介紹工作的友人，結果未獲任何回應，由於擔心會捲入更多詐騙案件，故此聯同另一名疑有同樣遭遇的友人報案以證清白，不過事主自此遭多番滋擾。至前晚10時許，事主與同齡女友在荃灣街頭，突被帶至尖沙咀金巴利道一間酒店，事主其後被帶上房間，女友則在地下等候。期間，事主被要求交出60萬元始可離開，但拒絕後卻遭兩男女毆打，他無奈致電親友籌錢脫身。

致電親友籌錢暗中求助 其後，事主女友攜款上房，惜因金額不足，兩人均被禁止離去。事主只好再次致電籌錢，並暗中向一名友人講出身處位置，對方聞訊後遂於昨日凌晨約2時報案求助。執法人員接報趕至，並持盾牌登上酒店房間搜查，最後救出男女事主。人員經初步調查後，以涉嫌「非法禁錮」，拘捕房間內5男一女（34至52歲），當中一名姓方（34歲）男子及一名姓陸（48歲）女子，俱涉嫌「襲擊」被捕。男事主分別頭、面及手部受傷，由一名女親友陪同送院治理，其女友則沒有受傷。