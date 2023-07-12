房協減碳活動 儲分贏電動車

【本報訊】為教育大眾節能減碳，香港房屋協會昨舉行「萬家減碳FUN獎賞」鑽禧社區計劃啟動禮，活動由7月1日至12月31日進行，以手機應用程式「Zero2」作為平台，以遊戲互動方式鼓勵房協屋邨居民開展健康和可持續的生活方式。參加者只要完成各種減碳任務，例如回收舊衣、節省水電燃氣用量等，便可賺取積分和減碳量，換領參與商戶和食肆的消費獎賞及禮品。活動結束後，首名累積最高減碳量的房協出租屋邨居民，更可獲終極大獎電動車一部。

衣食住行做任務賺積分 房協早於6月已開始推廣有關計劃，並在一個月內增加逾萬名參加者登記。參加者可透過「衣、食、住、行」4大範疇的減碳任務賺取積分、減碳量及淨能量，包括回收舊衣、外賣免即棄餐具和容器、回收膠樽、鋁罐、廢紙及玻璃瓶、自備購物袋、步行挑戰和在應用程式內透過遊戲學習減碳的知識等。

積分可用作換領來自港九新界的參與商戶和食肆的消費獎賞和禮品，或用於房協出租屋邨的禮品換領機換取禮品。另外，直至12月31日活動完結時，累積最高減碳量的首10名房協出租屋邨居民，可獲終極大獎電動車一部或是人氣家電用品、主題樂園住宿套票等。