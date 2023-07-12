落戶前海 港小微企獲便利跨境融資

【本報綜合報道】廣東深圳市政府辦公廳近日印發《關於貫徹落實金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放意見的實施方案》，提出要便利香港企業跨境投融資。

貸款額達549萬 方案提及支持港資小微企業在500萬元人民幣（約549萬港元）限額內，從境外銀行獲得貸款。

新方案提及，在優先開展服務民生領域的金融創新方面，鼓勵前海合作區內商業銀行開發港企港人專屬信貸產品、信用卡等，優化前海深港青年夢工場園區「孵化貸」、「科創貸」等「入園即貸」，支持港企港人在前海合作區創新創業。按照國家外匯管理局部署做好相關制度建設、方案制訂等工作，指導商業銀行開展試點工作，助企業充分利用境內境外兩種資源、兩個市場。

在深化深港金融市場和基礎設施互聯互通方面，將加快在前海合作區設立粵港澳大灣區保險服務中心。另在擴大金融業對外開放方面，將推動內地與香港兩地移動支付場景互聯互通，便利香港居民在前海合作區使用移動電子支付工具進行人民幣支付等。