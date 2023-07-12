當局推4個整體運輸概念 年底有雛形

【本報訊】港府前年年底展開歷來第4次整體運輸研究。就研究預計可在48個月內，即2025年前完成，運輸及物流局經初步分析後，提出4個運輸策略概念。當局將於本周五向交通事務委員會匯報，目標是今年底提出初步運輸策略藍圖。

據文件顯示，當局經初步分析後，歸納出4個運輸策略概念，並爭取盡早將相關的運輸策略概念，融入北部都會區、交椅洲人工島及其他新發展區的規劃當中。其中，當局建議參考內地及海外經驗，包括中國重慶沙坪壩站、英國倫敦國王十字車站（King’s Cross Station）和新加坡裕廊東綜合交通樞紐，認為新一代運輸交匯樞紐可按「一地多用」的原則建設，既是車站，同時能提供一系列設施和服務。

當局又提出額外引入「按需求提供的公共交通服務模式」概念，現時專營巴士多以「定班定點」模式營運，以致非繁忙時間未能善用資源；而新概念相信適用於區內接駁客運服務，巴士營辦商收集乘客行程需求後，因應實際需求調派合適載客量的車輛。

推進自動駕駛車輛發展 最後兩個概念，分別是推動自動駕駛車輛發展及邁向智慧公路的管理應用。當局指，自動駕駛車輛條例草案已通過，訂明規管框架細節相關附屬法例預計年內提交審議。機管局的「航天走廊自動駕駛運輸系统」將在新法例的基礎上，在機場內提供客運服務，並將延伸至東涌市區。智慧公路管理方面，當局會檢視在合適路段，將路肩永久轉換為行車線的可行性，並建議於汀九橋南行線推展先導計劃，將行車道由3線改為4線，提升道路容量。