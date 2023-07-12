調查指中小生飲湯多汽水逾倍

【本報訊】食環署食安中心昨日在立法會簡介「中小學食物消費量調查2021-2022」結果，分別按該群組就固體食物，蔬果及飲料等範疇作統計，結果發現在固體食物中，消費量最高的穀物是米飯，而蔬菜就以菜心及生菜為學生最愛，飲料就以湯羹的消費量最多排第一，反而汽水只佔4%，同時奶和奶類飲品的消費量更多於成年人逾2.8倍。

是次調查共有來自24間小學及25間中學，共1,442位受訪者完成訪問，當中逾96%的年齡是符合6至17歲的一般就學年齡。調查獲取了本港中小學生在31個食物組別、157個食物亞組別和超過1,400個食物項目的每天消費量。固體食物和液體食物的每天平均飲食量分別為1,047克和1,431毫升。從食物組別內的每天平均消費量分布，米飯（224克）和粉麵（138克）的消費量最高，其次為麵包（26克）；在蔬菜方面，最多人愛吃的是菜心、生菜和西蘭花（75克）等，佔蔬菜每天平均消費量43%；其次是果菜類和瓜菜類（36克），佔21%；第三為塊根類/塊莖類（27克），佔16%。

奶類消費量多於成人2.8倍 中小學生消費量最高的水果超過五成源自梨果類（蘋果和梨，27克），及柑橘類（21克，橙佔大部分）。而肉類和家禽最高為豬（49克，佔39%），其次是雞（45克，佔35%），第三則是牛（25克，佔20%）。除飲用水外，頭4位飲料是湯羹（123毫升，佔9%）、茶飲品（97毫升，佔7%）、奶和奶類飲品（77毫升，佔5%）及汽水（54毫升，佔4%），受訪群組的奶和奶類飲品的消費量較成年群組卻多出281%。