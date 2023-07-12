民協被指騎牆 施德來營造進取形象

施德來

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、獲准保釋的前民協主席施德來繼續自辯。施指民協不時被形容保守、立場左搖右擺，加上當時有意見認為傳統民主派會輸打贏要，無視初選結果出選立會，故他決定轉變選舉策略，選擇簽署「墨落無悔」聲明，並將聲明置於政綱，刻意營造「進取啲」形象。

施德來認為，雖然「墨落無悔」聲明提到「會運用」權力，包括否決財政預算案，而非協調會議說到的「積極運用」，相對更為進取。不過，他認為聲明沒有綑綁簽署人必然要否決財案，而且他確信《基本法》有賦予相關權力。另外，聲明出現後，社交平台有說法指，傳統民主派會輸打贏要，「輸咗都唔認數」，施覺得這會影響選舉工程和形象。最後施簽署了有關聲明。

指否決財案僅為籌碼 施續指，期望當民主派取得過半議席之後，一方面林鄭月娥會回應五大訴求，從而紓緩政府和市民之間的矛盾，另方面可以有利推動民生政策，包括推行失業援助金。施直言自己只當否決財案為籌碼、談判策略，「無諗過真係否決」。法官質疑，初選由頭到尾重點非關民生，而是政治，初選協調會議亦無談民生事宜；施德來回應指，無論是五大訴求或民生議題，他都會跟政府「傾」。案件編號：HCCC 69/2022