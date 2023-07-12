日本排放核污水在即 港府擬設更多檢查關卡

【本報訊】日本最快下月開始排放福島第一核電站的核污水，港府昨日強調當局對保障食品及公眾安全，會「非常認真」看待，若日方開始排放核污水，港府可能禁止大量海產入口和設置更多的檢查關卡，現已成立跨部門研究小組制訂行動計劃。另中國代表團在聯合國人權理事會會議也再次敦促日本，停止核污染水排海計劃。

政府表示，核污水排放的水量龐大，問題可能會不斷持續超過30年，風險也未知。若日方開始排放核污水，港府可能禁止大量海產入口，抑或設置更多的檢查關卡，當局又預告會擴大對日本食品入口限制縣份，當局亦承認本港部分行業會受波及。

行會召集人、議員葉劉淑儀表示，昨午與日本駐港總領事崗田健一會面，談及核污水排放事宜，指日本在未獲得國際社會共識下，不應該單方面將污水排海，而國際原子能機構的報告也未能充分反映各方面專家建議，報告也不是日本強行排海的「許可證」，而香港也有權表達嚴重關切，特區政府立場和國際社會普遍呼聲一致，敦促日方認真對待各方面關注和回應，立刻停止相關計劃。

聯國會議 華再促日停計劃 另外，聯合國人權理事會會議於前日審核日本國別人權審議報告，中國代表指出，日方出於經濟成本考慮，無視國際社會關切和反對，執意決定將核污染水排海，將太平洋當作「下水道」。中方再次敦促日方，停止核污染水排海計劃，盡快建立一套包括日本鄰國等利益攸關方參與的長期國際監測機制。另針對國際原子能機構的評估報告，中國外交部發言人汪文斌認為報告存在爭議是無可爭辯的事實，而該機構假設日方排放管理30年不犯錯不失誤得出的相關結論不可信。