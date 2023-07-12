港府投訴任建峰 律師會已展開程序

【本報訊】8名在海外港人因涉嫌違反《港區國安法》而被香港國安處通緝，包括本港執業大律師郭榮鏗及執業律師任建峰，而律政司司長林定國已就兩人的專業失當行為，向大律師公會和律師會作出正式投訴。律師會會長陳澤銘昨表示，已展開既定程序處理投訴，會以保密原則進行，有結果會公布。

調查時間難以估計 陳澤銘在一個律師會舉行的論壇後解釋，律師會權力不包括除牌，有關決定會由獨立的法定律師審裁庭處理，被投訴人有答辯機會，坦言難以估計調查時間。他又表示處理投訴的機制行之有效，並不會因為被投訴人的身份、地位和政治取向等受影響，重申會一視同仁，公平公正處理投訴。

律師會前會長、法律界議員林新強在電台節目稱，相信律政司是經過詳細調查後作出投訴，認為兩人的行為及執業資格有問題，就算他們不回港，未能展開刑事檢控程序，律師會都可展開調查，檢視他們曾向美國國會發出的文章有否煽動等元素。

林新強續指，律師會收到投訴後，會經內部調查及委員會討論是否需要作出檢控，在理事會同意後由獨立紀律審查委員會調查，預料需時約兩年，但預料律師會未有遙距聆訊，相關人士要回港答辯。如投訴成立，兩人將會被吊銷牌照及需支付程序費用，但由於兩人不在港，追討非常艱難，一般先由律師會支付，再向律政司報銷，但律政司經常「拖數」。