包圍深水埗警署 6男女暴動罪成

【本報訊】2019年8月有示威者在深水埗舉行「遍地開花放映會」，後來演變成包圍深水埗警署。而接近凌晨時分，執法人員作出行動驅散示威者，多人被捕，其中5男3女事後被控暴動及在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件在區院審理時，當中一男在開審前改口承認兩罪，還押候判；其餘7名被告不認罪，經審訊後，其中6人昨日被法官王詩麗裁定暴動罪成立，而餘下一人的所有控罪則不成立，法庭將案件押後至7月27日聽取眾被告之求情，並會於8月2日判刑，部分被告需要提取相關報告，所有罪成的被告均須還押候判。

7名受審的被告分別是，學生張嘉棟（24歲）、無業田倬行（29歲）、無業冼穎聰（31歲）、學生鄺煒心（20歲）、女學生馬紫妍（19歲）、女學生姚珈瑜（19歲）及17歲女學生。7人被控暴動罪，冼及17歲女生另否認一項在公眾地方藏有攻擊性武器罪。7人被控於2019年8月29日在深水埗警署對出欽州街一帶，連同其他人參與暴動。

冼被裁定兩項控罪均不成立，17歲女生的管有武器即雷射筆的控罪，亦因未能證明她有意用作傷人而脫罪，但她與另外5名被告面對的暴動罪則罪成。

案情指事發當晚，深水埗警署外的行人天橋聚集人群，有人叫口號、用雷射筆照向執法人員及佔據馬路，人員多次警告未獲理會。有重裝備示威者走到警署停車場閘門外，向警署內變電站投擲磚塊狀硬物。人員展開驅散行動，拘捕包括本案7名被告在內的示威者。

另一男案發時患精神病脫罪 法官昨日裁決時表示，從涉案片段看到眾被告均有在暴動現場出現及逗留，且穿着黑衣及配備示威者常用裝備，認為被告一同參與暴動。至於冼穎聰，法官知悉案發時他患有精神病，他當時沒有任何暴力行為，以他的精神狀況，可能不知道有人正破壞社會安寧及有意圖參與，因此裁定冼脫罪。案件編號：DCCC 109/2021