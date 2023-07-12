羅冠聰遭懸紅通緝 國安處帶走3家人問話

前香港眾志常委羅冠聰等8人目前身在海外，因涉嫌違反《港區國安法》被香港國安處懸紅通緝。有讀者稱，昨清晨一批國安處人員掩至東涌兩個公屋單位，即分別為羅冠聰父母的居所，帶走其父母及兄長共3人問話，之後獲准離開，事件中無人被捕。據悉，問話的目的是了解他們有否向羅提供經濟援助，以及是否作為他在香港的代理人。

讀者表示，昨日清晨6時多，見到一批便衣探員兵分兩路，到東涌逸東邨兩個單位拍門，並在內調查數小時，據知其中一單位為羅冠聰舊居，其母及兄長居於上址；另一單位則為其父居所。據悉，國安處人員帶走羅的父母及兄長3人問話，錄取口供後准離開。

翻查資料，羅冠聰早於2020年8月在社交平台表示，離港後已無聯絡親人，並正式與他們斷絕關係，不再往來，又指所有在海外的倡議工作都是以個人身份而行，沒有與任何人有政治聯繫，以及收取薪水。

國安處早前公布，懸紅合共800萬元通緝8人，除羅冠聰外，還包括前議員郭榮鏗及許智峯、前法政匯思召集人任建峰、時事評論員袁弓夷、在美港人組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀、前職工盟總幹事蒙兆達及綽號「攬炒巴」的劉祖廸，指他們反中亂港，竄逃海外後繼續從事危害國家安全的行為，勾結外國插手。之後，國安處又展開行動，拘捕林朗彥等5名前香港眾志成員，消息指，他們涉嫌透過營運網購平台「懲罰Mee」，支援羅冠聰。

港府昨被問到事件的進展，以及會否考慮提高懸紅金額時指，追捕行動會「終生追捕」、「用盡所有方法」，亦會對為8人提供任何金援及其他方式協助的人士追究責任，更會追究幕後支撐，甚至可能是控制他們的一些力量，調查力度只會加大和擴闊，冀大眾明白8人所犯的嚴重罪行，應當他們為「過街老鼠」、「避之則吉」。

港府指已收到部分資料 港府又指，目前執法部門也有收到部分資料，會繼續窮追猛打。

此外，已宣布與袁弓夷脫離翁媳關係的議員容海恩向傳媒稱，未接獲國安處要求助查，據她了解，其丈夫袁彌昌亦未收到相關要求。