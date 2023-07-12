醫健：健康在您手：如何平衡使用社交媒體與精神健康

社交媒體已成為人們生活中常用的事物。然而，這對精神健康又造成怎樣的影響呢？

六成美國青年感孤獨 2023年，美國衞生及公共服務部發表一份有關社交媒體與青年精神健康的報告。報告指出，約三分之一的年輕人表示他們在社交媒體上經常遇到網絡欺凌，而高達六成的年輕人表示他們在使用社交媒體時會感到孤獨，影響價值感，甚至睡眠作息和精神健康。

在我們服務的經驗中，我們也不難看見社交媒體對年輕人的影響，例如年輕人的打卡文化、喜歡在社交平台分享自己的生活等，使他們傾向與他人比較生活和成就，影響自我價值感。

一體兩面展示創造力 然而，報告同時指出社交媒體對年輕人有着積極及重要的影響，社交媒體幫助年輕人感到更被接受（58%），有人能在困難時支持他們（67%），有一個展示自己創造力的地方（71%），更了解朋友生活的情況（80%）。社交媒體為年輕人提供了重要的社交支持，也促進了兒童和青少年求助行為。

要健康使用社交媒體，報告建議社會各持份者包括政府、科技公司、家長、社會機構、學校和年輕人各盡其職，例如社交媒體產品服務的設計及教育中，優先考慮年輕人的健康和安全，大家亦可參考以下建議：

1. 了解使用社交媒體的正面及負面影響。

2. 更好地規劃使用社交媒體的時間，特別是在睡前，減少使用社交媒體的時間，可以提高睡眠質量。

3. 選擇安全和合適的社交媒體平台，減少使用可能會導致社交比較和騷擾的平台。

4. 進行善用社交媒體的教育，包括如何保護私隱和安全，如何有效地處理騷擾和負面評論，以及如何選擇正面和有益的社交媒體內容等。

5. 不忘建立面對面的聯繫，增強社交聯繫和支持。

賽馬會平行心間-聖雅各福群會計劃主任尤凱靈

聖雅各福群會