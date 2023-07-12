篩查血漿EB病毒 及早揪出鼻咽癌

【本報訊】本港每年有約700多宗鼻咽癌新症，及早診斷並治療可大大提升存活率。中大醫學院研究證實，血漿EB病毒（Epstein-Barr virus）DNA篩查能有效提早檢測鼻咽癌，研究團隊昨日表示，從血漿中偵測由鼻咽癌細胞釋放出的EB病毒DNA，能用於篩查尚未有症狀的早期鼻咽癌，亦能反映將來患癌的風險，從而作出更合適的監察。

中大研究團隊在2013至2016年，為逾兩萬名香港中年男士進行「血漿EB病毒DNA測試」，並為309名在首次檢查及複檢時持續呈陽性反應者進行鼻咽內窺鏡及磁力共振掃描檢查，當中找出34名鼻咽癌患者，而其餘參加者無進一步發現，當時被視為「假陽性」。

中大團隊兩輪測試證成效 團隊在首輪篩查的3至5年後，為逾1.7萬名在首輪篩查中並未發現患癌的參加者進行第二輪測試，當中423人在初步檢查及複檢時呈陽性，結果有24人經鼻咽內窺鏡及磁力共振掃描檢查確診鼻咽癌。確診者中約70%的癌症病情屬第一期或第二期，與首輪篩查成效相同；而第二輪確診的病人，在中位數33個月的跟進期間，並沒有發現癌症復發的個案。

中大李嘉誠健康科學研究所所長兼創新診斷科技中心科學總監盧煜明表示，血漿DNA測試除了可篩查出已有的癌症外，亦有可能反映接受測試者未來的患癌風險，令高危人士可更經常檢查以及早發現癌症。