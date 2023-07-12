應急醫院試行分流聯網病人成效顯著 放射診斷 輪候時間縮短3個月

【本報訊】落馬洲河套區「中央援港應急醫院」推行的「日間放射診斷服務先導計劃」已實行3個月，醫管局表示，將會由7月起從新界東西聯網擴展服務全港公立醫院病人，而需要提早接受放射科檢查的專科門診病人亦可由醫生轉介到應急醫院進行檢查。

先導計劃在今年4月起，先為新界東聯網的合適病人提供自願日間放射診斷服務。截至上月底，參與先導計劃病人的輪候時間中位數有顯著改善。輪候電腦掃描由106周縮減至32周，輪候磁力共振掃描則由104周縮減至36周；新界東整體病人輪候時間亦縮短3個月。

可接收全港公院轉介 醫管局放射科統籌委員會主席李醒芬表示，未來需要提早接受放射科檢查的病人亦可由專科醫生轉介到應急醫院。而服務範圍除腦部、鼻竇、眼眶、腹部、盆腔、胸腔等造影檢查外，亦將為甲狀腺眼疾患者提供眼部磁力共振掃描服務。未來為配合服務擴展至全港公立醫院病人，服務量將會增加，將逐步啟用餘下兩部電腦掃描造影機，預計今年年底可完成4,500宗電腦掃描，2,000宗磁力共振掃描，共惠及6,500名病人。