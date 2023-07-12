文化博物館今起辦紀念展 重溫巨星風采 逝世50周年 李小龍經典永續

【本報訊】一代傳奇武打巨星李小龍留下眾多經典電影作品，為不少功夫迷的偶像。今年是李小龍逝世50周年，香港文化博物館今日起舉行紀念展覽，展出多個流行文化珍藏，包括以1:1矽膠製作的李小龍半身像及手辦模型等。同時舉辦一連5日主題日營，邀請小學生親身學習「截拳道」，重溫一代武打巨星的風采。

文化博物館舉辦多項向李小龍致敬的活動，其中「李小龍——經典永續」展覽率先今日舉行，展出一系列以李小龍為題的書刊、紀念郵票、手辦模型等。其中備受矚目包括李小龍半身像、引用經典電影對白設計的「打卡牆」等，展期至明年1月1日，免費入場。

主題日營 小學生習截拳道 博物館總館長林國輝表示，今次展覽還原不少李小龍的電影情節及經典對白，期望透過分享一代巨星的人生態度及哲理思想，讓觀眾重新走近李小龍，從中取得更多正能量。

此外，館方與李小龍基金會合作，舉辦亞洲首個「李小龍日營」，一連5日邀請30位小學生參加各項活動，包括學習李小龍創立的「截拳道」、體驗沙畫藝術等，深入了解他的成就和人生哲學，啟發學習潛能。館方亦將於下周六舉辦電影放映會，播放經典電影《細路祥》，名額300個，免費入場觀賞。